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Новый облик плацкартных вагонов РЖД показали на фото

Наталия Майорова
05:35 19.11.2018
В обновленных плацкартных вагонах появятся электрические розетки, индивидуальное освещение и USB-разъемы.
Новый облик плацкартных вагонов РЖД показали на фото
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Сети появились первые снимки обновленных плацкартных вагонов РЖД, о которых ранее рассказывал генеральный директор компании Олег Белозеров.

Так, на фотографиях видно, что новый плацкарт станет более комфортным. Например, благодаря модульным конструкциям, у пассажиров появится больше индивидуального пространства.

Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Причем каждое место получит плотные шторы в виде вертикальных жалюзи, которые можно будет закрыть в любой момент и получить собственное, отгороженное от других пассажиров место.

Кроме того, в обновленных плацкартах появятся электрические розетки, индивидуальное освещение и USB-разъемы.

В целом интерьер будет выполнен в светлых тонах. Полки получат серую расцветку, а подголовники - красную. В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, а также автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца и даже встроенный фен для рук.

Фотографии будущих обновленных плацкартов публикует РИА Новости, а подлинность снимков уже подтвердил представитель РЖД. Реновация вагонов планируется уже с 2019 года.

«Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность», - рассказал представитель компании.

Основная же цель разработки новых модульных вагонов - создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира, уточнили в РЖД.

В пресс-службе компании уточнили, что уже в ближайшие дни впервые представят модель нового плацкартного вагона, причем в него можно будет зайти, все осмотреть и потрогать.

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