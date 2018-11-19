Россияне назвали самый опасный вид транспорта
Наиболее опасными видами транспорта жители РФ считают маршрутки, самолеты и междугородние автобусы.
Фото: Aleksandr Schemlyaev, Russian Look, Globallookpress
Почти половина российских граждан считает маршрутные такси наиболее опасным видом общественного транспорта.
Согласно результатам проведенного опроса, 47% респондентов назвали маршрутки самым опасным способом передвижения.
Также 38% опрошенных признались, что больше всего боятся самолетов. А по мнению 23% участников исследования, наиболее опасным видом транспорта являются междугородние автобусы.
Ранее в Сети было опубликовано видео драки, которая произошла после того, как водитель маршрутного такси в Челябинске грубо нарушил ПДД.