Россияне назвали самый опасный вид транспорта

Почти половина российских граждан считает маршрутные такси наиболее опасным видом общественного транспорта.

Согласно результатам проведенного опроса, 47% респондентов назвали маршрутки самым опасным способом передвижения.

Также 38% опрошенных признались, что больше всего боятся самолетов. А по мнению 23% участников исследования, наиболее опасным видом транспорта являются междугородние автобусы.

Ранее в Сети было опубликовано видео драки, которая произошла после того, как водитель маршрутного такси в Челябинске грубо нарушил ПДД.