Названы зарплатные ожидания женщин и мужчин в Москве

В российской столице женщины ожидают заработную плату в среднем на шесть тысяч рублей меньше, чем претендующие на аналогичную должность мужчины. Об этом говорят результаты исследования, которое было проведено одним из российских порталов по поиску вакансий.

Разница ожидаемой оплаты за труд в различных вакансиях варьируется от 12 до 2 тысяч рублей. Наиболее существенная разница среди архитекторов, где слабый пол рассчитывает получать 73 тысячи рублей в месяц, в то время как сильная половина - 85.

Отмечается, что исходя из результатов исследований за 2010, 2014 и 2018 годы, можно говорить о возросшей неуверенности среди женщин в конкуренции с мужчинами за получение рабочих мест. Например, четыре года назад зарплатные ожидания по большинству позиций были примерно одинаковые.