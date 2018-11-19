Спасатели установили очаг возгорания в ТЦ во Владивостоке

Крупное возгорание в торговом центре «Бум» во Владивостоке началось в районе кафе. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Однако в настоящее время причина и обстоятельства пожара все еще не установлена.

«По предварительным данным, пожар начался на верхних этажах здания, с северной стороны, в районе кафе китайской кухни», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проливка конструкций здания продолжается.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на улице Русская. В связи с сильным задымлением были задействованы звенья газодымозащитной службы. По предварительной информации пострадавших нет.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано.