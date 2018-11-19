В Великобритании признали превосходство нового российского оружия

Бывший руководитель объединенного командования Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что новейшие образцы российского вооружения «ужасающе» уязвили западные страны.

По его словам, «Россия построила такой масштаб и потенциал», которого у Запада нет.

Бэрронс подчеркнул, что российская сторона «очень внимательно изучила военное превосходство США», в результате чего разработала гиперзвуковые ракеты, способные достичь американской территории всего за шесть минут.

«Их намного сложнее сбить. У нас недостаточно сил ПВО», - цитирует его Times.

По мнению генерала, Запад также мог бы быть намного сильнее, если бы «был мобилизован». А вот НАТО, по словам Бэрронс, «дремлет».

Ранее стало известно, что на Западе оценили смертельное российское оружие ближнего боя. По данным все тех же британских СМИ, российские оружейники используют ряд способов маскировки местонахождения стрелка при ведении огня. Речь идет об оружии с глушителями.