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В США умер дизайнер картины «Заводной апельсин» Пабло Ферро

Роман Захаров
04:30 19.11.2018
Причиной его смерти стали осложнения пневмонии.
В США умер дизайнер картины «Заводной апельсин» Пабло Ферро
Фото: Wikimedia

В американском городе Седона (штат Аризона) в возрасте 83 лет ушел из жизни графический дизайнер Пабло Ферро, работавший над фильмом Стэнли Кубрика «Заводной апельсин».

По информации Hollywood Reporter, причиной смерти дизайнера стали осложнения пневмонии.

Пабло Ферро работал над дизайном для более чем 100 картин, среди которых такие популярные ленты, как «Иисус Христос - суперзвезда» и «О, счастливчик!».

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