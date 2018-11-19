Депутат Рады назвал причину катастрофы на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович обвинил в катастрофе на Украине «дураков» в лице властей страны.

Он сравнил обещания киевских властей для украинцев с аферами персонажей из популярного произведения «Буратино» - кота Базилио и лисы Алисы. Рабинович в эфире «112 Украина» подчеркнул, что страна в целом не имеет никакого плана по развитию, что и приводит ее к столкновению с серьезными трудностями.

«У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство - катастрофа, тяжелая промышленность - катастрофа, средний и малый бизнес - катастрофа, топливно-энергетический комплекс - катастрофа», - возмутился Рабинович.

В своем выступлении он усомнился в том, что у Украины есть какие-либо «прорывы».

«Мы могли бы по откармливанию правительства быть на первом месте в мире. Вот это единственное, что у вас действительно получается», - отметил он.

Между тем Рабинович возмутился тому, что украинцы продолжают терпеть ситуацию в стране.

В начале года в ООН отметили нехватку еды на Украине. В частности, по данным организации, всего, так или иначе, страдают от этой проблемы около пяти миллионов украинцев.