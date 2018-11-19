СМИ узнали о возможном повышении цен на колбасу в России

Министерство здравоохранения РФ поддержало предложение экспертного совета при правительстве о введении налога на продукты переработки красного мяса. К ним, как уточняет сайт газеты «Известия», относятся колбасы, сосиски и бекон. Таким образом может произойти подорожание колбасных изделий на 30%.

Исследователи отмечают, что красное мясо в России может подорожать на 15%, а что касается мясопродуктов, то их стоимость может вырасти на 130%. Колбасы же могут и вовсе подорожать в среднем на 160 рублей.

Соответствующее предложение о налоге содержится в отзыве совета на проект федеральной программы «Укрепление общественного здоровья». В настоящее время ее разработкой занимается Минздрав.

По словам авторов инициативы, переработанные мясопродукты якобы содержат большое количество канцерогенов, в связи с чем повышают риск возникновения рака. А вырученные от акцизов средства могут быть направлены на удешевление продуктов здорового питания.

Ожидается, что такая мера будет способствовать оздоровлению нации, а также поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.

Между тем в Минздраве подчеркнули, что, несмотря на одобрение документа, в настоящее время никакие конкретные меры пока не принимаются. Производители мясной продукции в свою очередь выступили против возможных акцизов.