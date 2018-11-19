В России создали систему, которая поможет слепым «видеть»

Российские ученые создали систему мультиканальной обработки информации СОМСИ, которая позволит незрячим людям самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Как пишет газета «Известия», СОМСИ - это небольшой гаджет размером с плеер, который может анализировать окружающую обстановку по видео и звуку. При этом в основе работы устройства лежат алгоритмы искусственного интеллекта.

Изобретение представляет собой аналог сетчатки: на тонкую пленку нанесены «пиксели» из фоточувствительного материала. Устройство передает данные об окружающем пространстве на сервер по интернету, а нейросеть их анализирует и возвращает пользователю голосовые команды или тактильную реакцию.

СОМСИ позволяет быстро идущему человеку получать информацию о поверхности на расстоянии нескольких десятков метров. Изобретение определяет расстояние до предметов с помощью ультразвука, подобно парковочным датчикам.

Отмечается, что благодаря системе распознания звуковых сигналов, устройство может помочь не только слепым, но и людям, имеющим проблемы со слухом.