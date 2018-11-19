Финляндия призвала сохранить участие России в Совете Европы

Финляндия поддерживает сохранение участия России в Совете Европы, а также за возвращение ее делегации полномочий. Эти задачи станут приоритетными для финских депутатов в ходе председательствования страны в организации.

Как уточнила член финской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Сиркка-Лииза Анттила, ПАСЕ необходимо сотрудничать с Москвой. В частности, для преодоления кризиса на Украине.

«Выход стран, в том числе и России, из Совета Европы плохо скажется как на самой организации, так и на ситуации вокруг прав человека в Европе», - цитирует сообщение сайт газеты «Известия».

Вместе с тем Анттила подчеркнула, что финские парламентарии изначально были настроены против исключения России из организации. Они также надеются на возвращение российских парламентариев.

Ранее сообщалось, что руководитель Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода РФ из организации. При этом такой вариант развития событий он назвал Ruxit.