Синоптики предупредили москвичей о грядущем похолодании

На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье ожидается морозная погода. Кроме того, в столичном регионе выпадет снег. Об этом журналистам рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, столбики термометров в Москве и области поднимутся выше нулевой отметки лишь в понедельник, 19 ноября.

«За счет переноса воздушных масс и других факторов с ночи на вторник до конца рабочей недели температуры будут отрицательными и днем, и ночью», - сказал Вильфанд.

При этом он добавил, что к концу недели снежный покров в Московском регионе достигнет трех-четырех сантиметров.

Ранее сообщалось, что синоптики рекомендовали московским водителям сменить резину.