Крым вошел в список наиболее благоприятных регионов РФ для работающих пенсионеров

Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются самыми благоприятными регионами РФ для работающих пенсионеров. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Рынок труда в регионах России - индекс 2018».

Благоприятные показатели были также отмечены в Воронежской области, Татарстане, Белгородской, Ленинградской, Калужской областях и в Крыму.

При этом специалисты отмечают, что общая ситуация на рынке труда в данном направлении весьма неоднородна. Например, в Москве и Санкт-Петербурге индекс привлекательности для работы пенсионеров составляет 76,8 и 74,5 балла соответственно, в то время как в республике Тыва он равен 9,3. На последних местах в этом рейтинге также находятся Чечня (15,3 балла) и Ингушетия (13,3).

Кроме того, почти все северные российские регионы с развитой добывающей промышленностью находятся в списке на нижних позициях. Это связано с неблагоприятным климатом, который сильно снизил оценку комфортности труда, и с тем, что в данных районах небольшая доля пенсионеров в структуре населения, поскольку россияне после выхода на пенсию предпочитают переезжать в города с более теплым климатом.