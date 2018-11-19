Земное «НЛО»: танк по эскизам Леонардо да Винчи создали в Белоруссии

Танк по эскизам легендарного изобретателя и ученого Леонардо да Винчи создали в Белоруссии. Речь идет о четырехтонной машине, которая имеет колесную базу. А вот управляется такой танк шестеркой лошадей.

Техника была разработана для нового фантастического фильма киностудии «Беларусьфильм», уточняет агентство «Минск-Новости».

По словам режиссера будущей картины Александра Анисимова, второй такой танк есть в Швеции.

«Изготавливали ее больше двух месяцев. Старались сделать максимально похожей на ту, что на эскизах Леонардо да Винчи. Разумеется, с доработками: чтобы открывались двери и снималась крыша», - рассказал он.

Белорусская версия уже доделана - танк способен не только ездить, но и пускать дым через выхлопную трубу. Внутри разработки имеются всевозможные приборы, которые создают антураж середины XVIII века – именно в это время происходит действие будущего фильма «Авантюры Прантиша Вырвича».

Уточняется, что после окончания съемок такой танк станет музейным экспонатом. По сценарию его должны взорвать, однако для этой цели создали «дублера» машины.