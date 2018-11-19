Москву будут круглосуточно патрулировать вертолеты

Санитарные вертолеты вскоре будут круглосуточно патрулировать российскую столицу. Об этом сообщает «Москва 24».

Отмечается, что первые ночные дежурства прошли во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. После этого эксперимент был признан удачным.

Как рассказал замдиректора по организации летной работы Московского авиационного центра (МАЦ) Олег Катальшев, для того, чтобы попасть в состав ночного экипажа, нужно будет сдать экзамены.

Ранее сообщалось, что вертолеты МЧС России начали эвакуировать пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае.