Два человека погибли при возгорании автомобиля в результате ДТП в Петербурге

Серьезное ДТП произошло в понедельник, 19 ноября, в Санкт-Петербурге - в Центральном районе города столкнулись два легковых автомобиля Skoda Rapid и BYD. По данным МЧС инцидент произошел на Лиговском проспекте, 84, около 00:39.

Как уточнили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, после столкновения автомобиль марки BYD загорелся. Водитель и пассажир машины погибли. Возгорание автомобиля было ликвидировано.

Водитель и трое пассажиров, находившихся в салоне Skoda Rapid, получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время все обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка. Кадры с места инцидента были опубликованы в Сети.