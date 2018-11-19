Мчавшийся на вызов пожарный автомобиль «провалился» под асфальт в Киеве: видео

Нелепый случай произошел на одной из дорог Киева – в Шевченковском районе машина пожарной службы ехала на вызов, как вдруг сама едва не «провалилась» под землю.

Как видно на кадрах, которые публикует очевидец инцидента в Facebook, спецтранспорт передними колесами оказался в яме посреди, казалось бы, ровной проезжей части.

«Состояние наших дорог просто замечательное», - комментирует явление автор видео.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 18 ноября, на улице Тропинина, 1. В результате машина пожарной службы так и не смогла доехать до места ЧП.

Буквально недавно мэр Киева Виталий Кличко заявлял о том, что город практически выполнил планы по восстановлению и модернизации дорог.