СМИ сообщили о массовых митингах в Болгарии против высоких цен

В Болгарии проходят массовые протестные акции из-за высокой стоимости жизни, в частности цен на топливо. Информацию об этом распространила газета Sofia Globe.

В материале говорится, что протесты, помимо столицы страны Софии, затронули Пловдив, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол, Бургас, Варну и многие другие города. Демонстранты требуют отставки правительства.

Отмечается, что митинги против увеличения стоимости жизни в Болгарии также назначены на 19 ноября.