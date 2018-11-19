СМИ сообщили о массовых митингах в Болгарии против высоких цен
Протестные акции охватили Софию, Пловдив, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол, Бургас, Варну и многие другие города.
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В Болгарии проходят массовые протестные акции из-за высокой стоимости жизни, в частности цен на топливо. Информацию об этом распространила газета Sofia Globe.
В материале говорится, что протесты, помимо столицы страны Софии, затронули Пловдив, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол, Бургас, Варну и многие другие города. Демонстранты требуют отставки правительства.
Отмечается, что митинги против увеличения стоимости жизни в Болгарии также назначены на 19 ноября.