На Украине вновь перенесли дату создания «Объединительного собора»

Так называемый «Объединительный собор» на Украине, на котором планируется создать новую церковь, независимую от Московского патриархата, может состояться уже в декабре. Однако точную дату должен озвучить Константинополь. С таким сообщением в эфире ICTV выступил пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.

«На данный момент наиболее вероятное время, когда это состоится — это декабрь месяц, но точно мы будем знать через объявление вселенского патриархата», - отметил он.

Вместе с тем Зоря упомянул о «некоторых препятствиях», в частности - о «необходимости согласовывать позиции».

Ранее предполагалось, что собор пройдет в начале октября. Позже дата была перенесена на конец ноября. И теперь, как уточняет агентство УНИАН, «Объединительный собор» может пройти 9-10 декабря.

Предположительно, причин переноса «Объединительного собора» может быть несколько, в частности - отсутствие консенсуса между неканоническими церквями Украины по уставу будущей церкви, или же вопрос лидерства.

Кроме того, еще одним препятствием на пути создания новой церковной структуры стало то, что в ее создании отказалась участвовать каноническая Украинская православная церковь. Лишь один ее архиерей митрополит Симеон Винницкий заявил о планах участия в соборе, чего недостаточно.