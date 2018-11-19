В Италии эвакуировали более 7 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В итальянской Болонье и ее пригородах были эвакуированы свыше 7 тыс. человек из-за работ по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

Снаряд весом 45 кг был обнаружен во время раскопок в районе русла реки Савена. Радиус эвакуации составил 1,5 км от места опасной находки.

По информации La Repubblica, взрывное устройство было обезврежено около 15:00 мск, после чего местные жители смогли вернуться в свои дома.

Также сообщается, что в воскресенье, 18 ноября, снаряд времен Второй мировой войны был обезврежен в городе Ночето неподалеку от Пармы. Речь идет о более крупной авиационной бомбе весом около 225 кг. Были эвакуированы 250 человек в радиусе 1,3 км.

Ранее стало известно, что во Франции на пляже коммуны Торрей обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Взрывное устройство было найдено недалеко от зоны купания.