Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны в воскресенье, 18 ноября.

В ходе телевизионного обращения, которое велось из здания минобороны в Тель-Авиве, Нетаньяху добавил, что безопасность страны «находится вне политики и личных интересов».

«Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности», - цитирует его слова ТАСС.

Вместе с тем Нетаньяху добавил, что настоящее время не подходит для досрочных выборов в стране, поскольку Израиль «находится в одном из самых непростых периодов в области безопасности».

«Я надеюсь, что все наши коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства», - заключил он.

Ранее сообщалось, что политик Авигдор Либерман в среду, 14 ноября, освободил второй по значимости министерский пост в Израиле. Свое решение он объяснил несогласием с прекращением военных действий, а также в связи со смягчением экономических санкций против палестинских группировок.