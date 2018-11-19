Стыковку корабля «Прогресс МС-10» к МКС показали на видео

В воскресенье, 18 ноября, грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к Международной космической станции (МКС) после полета вокруг Земли, который длился двое суток.

Как уточнили в подмосковном Центре управления полетами, корабль причалил к служебному модулю «Звезда».

«Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-10" с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 22:29 мск», - говорится в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» стартовала 16 ноября в 21:14 по московскому времени с космодрома Байконур. Уже через несколько минут после старта корабль отделился от ракета, после чего продолжил самостоятельный полет к МКС.

«Прогресс МС-10» доставил на МКС почти 2,5 тонны различных грузов, включая топливо, воду и сжатые газы.