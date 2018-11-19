В Тульской области рейсовый автобус столкнулся с пятью автомобилями

В Тульской области на 217-м км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП с участием рейсового автобуса и пяти автомобилей. По информации пресс-службы управления МВД региона, в результате аварии погиб один человек, еще один получил ранения.

В ведомстве также сообщили, что к месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По факту инцидента начата проверка.

Ранее в Сети было опубликовано видео массового ДТП с участием восьми машин, которое произошло под Краснодаром.