Крупный пожар произошел в ТЦ во Владивостоке

В воскресенье, 18 ноября, крупный пожар произошел в торговом центре «Бум» во Владивостоке. В результате инцидента пострадавших нет.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло на улице Русской во Владивостоке.

«Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают восемь пожарных расчетов.