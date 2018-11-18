Трамп не захотел слушать запись расправы над Хашогги

Президент США Дональд Трамп не хочет слушать аудиозапись происходящего во время убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом американский лидер заявил, общаясь с журналистами.

«У нас есть пленка. Я не хочу ее слушать... Потому что это запись страданий, это ужасная запись… Я знаю все, что было на записи и без того, чтобы ее слушать», - приводит Fox News слова президента США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух дней США опубликуют результаты расследования ЦРУ по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции. По словам американского лидера, в докладе будет названо имя человека, который совершил это преступление.