Корпус, винт и отсек: детальные снимки затонувшей San Juan опубликованы в Сети

Первые фотографии затонувшей аргентинской подводной лодки San Juan опубликованы в Сети. Снимки разместили представители ВМС Аргентины в Twitter.

Известно, что субмарина была найдена спустя год после ее исчезновения.

Фотографии предоставило министерство обороны Аргентины. На снимках показан корпус субмарины, а также движущий винт, который лежит на дне отдельно. Кроме того, на фотографиях видно торпедный отсек субмарины.

Подводная лодка San Juan была обнаружена 16 ноября. В настоящее время она находится под водой на глубине почти 800 метров. Также ранее появилась информация о том, что на борту лодки произошел взрыв, в результате чего корпус оказался сильно деформирован, но все же сохранил целостность.

На связь San Juan перестала выходить 15 ноября 2017 года. Она находилась в 240 милях от берега вблизи залива Сан-Хорхе. В последнем сообщении говорилось о том, что произошло короткое замыкание, а также о проблемах в системе вентиляции.

На борту затонувшей субмарины находилось 44 человека.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур в стране после того, как была обнаружена пропавшая подводная лодка San Juan.

Между тем ранее в Военно-морских силах Аргентины признались в отсутствии технических возможностей для того, чтобы поднять затонувшую субмарину с морского дна.