КамАЗ протаранил семь машин под Краснодаром: видео с места

Под Краснодаром произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием восьми машин. Авария случилась на десятом километре автодороги «Керчь – Новороссийск».

Как сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю, причиной ДТП стали отказавшие тормоза тяжелого КамАЗа прямо на трассе. Водитель грузовика не смог справиться с проблемой и столкнулся сразу с семью автомобилями, которые двигались в попутном направление.

К счастью, в результате массовой аварии никто не погиб. По предварительным данным, травмы получил только сам водитель грузовика, он госпитализирован в местную больницу.

Тем не менее, участвовавшие в ДТП автомобили получили повреждения. На месте работают сотрудники дорожной полиции, они устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.