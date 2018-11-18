Картину Пикассо, пропавшую шесть лет назад, нашли в Румынии

На территории Румынии нашли картину художника Пабло Пикассо «Голова арлекина», похищенную шесть лет назад из музея в Роттердаме.

Об обнаружении полотна сообщили двое граждан Нидерландов. Они нашли картину в уезде Тулча и доставили в посольство своей страны в Бухаресте. Устанавливается подлинность полотна. Его ориентировочная стоимость составляет в 800 тысяч евро, сообщает Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии.

Картину «Голова арлекина» украли из музей «Кюнстхал» в Нидерландах в октябре 2012 года. Вместе с ней воры вынесли «Читающая девочка» Анри Матисса, «Мост Ватерлоо» и «Мост Чаринг-Кросс» Клода Моне, «Женщина перед открытым окном» Поля Гогена, «Автопортрет» Мейера де Хана и «Женщина с закрытыми глазами» Люсьена Фрейда.

Напомним, что в октябре 2012 года грабители вынесли из музея «Кюнстхал» в Нидерландах полотна «Голова Арлекина» Пабло Пикассо, «Читающая девочка» Анри Матисса, «Мост Ватерлоо» и «Мост Чаринг-Кросс» Клода Моне, «Женщина перед открытым окном» Поля Гогена, «Автопортрет» Мейера де Хана и «Женщина с закрытыми глазами» Люсьена Фрейда.

Общая стоимость похищенных произведений живописи составляла, по оценкам специалистов, от 100 до 200 миллионов евро. На следующий год похитителей поймали и осудили, но ни одну из украденных картин не нашли.