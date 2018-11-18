Молодожены из Петербурга погибли в Доминикане в медовый месяц
В аварию молодые люди попали недалеко от города Санто-Доминго, возвращаясь с прогулки, где проводили свой медовый месяц.
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Супружеская пара из Санкт-Петербурга погибла в Доминикане, куда отправилась чтобы отметить свою свадьбу.
Молодожены Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова стали жертвами дорожно-транспортного происшествия недалеко от столицы, в городе Санта-Доминго. Медики боролись за их жизнь, но спасти молодых людей не удалось.
Авария произошла 15 ноября. О гибели молодой четы сообщил Андрей, брат Дмитрия. Он объявил сбор средств на транспортировку тел молодоженов обратно в Россию, пишет «Фонтанка».
Свадьбу Дмитрий и Александра отпраздновали еще в августе, а на территории Доминиканы пара жила около месяца.