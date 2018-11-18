Умер советский и российский бард Борис Полоскин

Советский и российский бард Борис Полоскин умер в возрасте 86 лет в Санкт-Петербурге. Он скончался в субботу, 17 ноября, но известно об этом стало только сейчас, сообщили в клубе авторской песни «Восток». Полоскин был одним из его основателей.

«Мы слушали его песни по радио, телевидению, на фестивалях и концертных площадках в его неповторимом исполнении», - говорится на сайте клуба «Восток».

Полоскин умер после продолжительной болезни. Когда и где состоится прощание с исполнителем, пока не сообщается.

Бард играл на гитаре с семью струнами, творчеством занимался с 1956 года. Был лауреатом многих конкурсов и фестивалей, писал песни на собственные стихи. Его композиция «Музыка ждет» стала гимном клуба «Восток».