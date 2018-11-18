В небе над Германией столкнулись два самолета

Правоохранители немецкого города Кюкховен сообщили о столкновении двух легкомоторных самолетов неподалеку от населенного пункта. О происшествии сообщает местное издание Rheinische Post.

По данным полиции, летательными средствами управляли двое мужчин 60 и 70 лет. Более взрослый пилот погиб во время аварии, второй был отправлен в госпиталь с различными травмами, он находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 17 ноября.

Скорее всего, авария с летальным исходом произошла, когда один из пилотов заходил на посадку, а другой, напротив, набирал высоту. Точную причину аварии еще предстоит установить, однако версию о плохих погодных условиях полиция уже опровергла, поскольку в момент авария погода была спокойной.