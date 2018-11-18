Польские власти пытаются продвигать в Европе интересы Соединенных Штатов, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В интервью RT он отреагировал на слова премьера Польши Матеуша Моравецкого, заявив, что Варшава хочет дискредитировать Москву, чтобы пресечь строительство трубопровода «Северный поток – 2».

«Понятно, что им команда поступила из Вашингтона нагнетать такую русофобскую истерию», - сказал сенатор.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия после введения в строй трубопровода «Северный поток – 2» якобы может начать наступление на Киев, объяснив это тем, что Украина станет не нужна Москве.

Описывая ситуацию со строительством газопровода политик даже процитировал слова российского революционера, создателя Советского государства Владимира Ленина.

«Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим"», - заявил Моравецкий.

Напомним, ранее Соединенные Штаты и Украина договорились о совместной борьбе против «Северного потока — 2».