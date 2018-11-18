Киев выступил против избрания россиянина главой Интерпола

Украина выступает против кандидатуры россиянина на пост руководителя Интерпола. Об этом заявил глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По мнению Авакова, россиянин на посту главы международной полицией будет представлять собой «гибридную угрозу» всему миру. Министр употребил и другие характерные для украинской пропаганды клише в отношении России.

«Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938 - 1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейндрих и Кальтенбруннер», - заявил Арсен Аваков.

Ранее стало известно, что вице-президент Интерпола россиянин Александр Прокопчук стал одним из кандидатом на должность главы организации. Выборы нового руководителя Интерпола состоятся 21 ноября.