В Британии готовят военную операцию в случае срыва соглашения по Brexit

В случае, если Великобритания и Евросоюз не смогут договориться по Brexit, министерство обороны Соединенного Королевства подготовило отдельный план.

По данным Sunday Times, он предусматривает усиление полицейских патрулей военными, которые будут помогать стражам порядка усмирять толпу при возникновении беспорядков, а также доставлять лекарства в больницы в случае неблагоприятного развития ситуации.

План разработан офицерами, курирующими операцию Temperer, по которой военные выходят на улицу в случае крупного теракта. Согласно ему, уже в первые сутки оборонное ведомство может отправить на помощь полицейским около 1200 солдат, а затем увеличить их численность до десяти тысяч человек. Предполагается, что военнослужащие могут быть переброшены в графство Кент, также возможны обострения на границе с Северной Ирландией.

В среду, 14 ноября, британское правительство после пяти часов споров утвердило положения договора с ЕС по будущему Brexit. Большинство министров поддержало документ, часть кабмина ушла в отставку. Некоторые аналитики полагают, что после случившегося возможны разные развития событий – даже до вынесения вотума недоверия премьер-министру.