Украинские силовики готовятся к провокации, связанной с химическим заводом «Стирол» в городе Горловка самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом заявили представители управления народной милиции ДНР.

Как отметили в управлении, целью украинских силовиков является максимальное отвлечение внимания от будущей наступательной операции ВСУ. Экологическая диверсия на химическом заводе станет причиной хаоса и эвакуации местных жителей.

«По имеющейся у нас достоверной информации, украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе «Стирол». Цель которой создать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию граждан из близлежащих населенных пунктов», - говорится в сообщении Управления народной милиции ДНР.

По версии правоохранителей народной республики, Киев намерен создать максимально невыгодные условия для вооруженных сил ДНР, после чего устроить наступление. При этом, как говорится в сообщении, украинская сторона постарается возложить ответственность за происшествие на Донецкую народную республику, воспользовавшись опытом «Белых касок» в Сирии.