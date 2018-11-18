Ученые рассказали о системе питания для поддержания здорового веса

Употребление качественных продуктов с низким содержанием сахара и очищенных злаков помогает человеку поддерживать здоровый вес.

Такой рацион способствует снижению риска развития хронических заболеваний, считают специалисты из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана и Бостонской детской больницы, сообщает портал MedicalXpress.

Также ученые опровергли распространенное убеждение о том, что существует универсальное для всех людей соотношение жиров и углеводов. При этом специалисты рекомендуют насыщенные жиры заменять ненасыщенными, а также употреблять в пищу цельные злаки и овощи вместо рафинированных углеводов.