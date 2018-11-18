Песков рассказал, в чем сила проекта «Турецкий поток»

Проект «Турецкий поток» является реальным вкладом в газовую безопасность Европы, и многие страны континента высказали желание принять участие в нем. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Через очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, он не только будет способствовать развитию турецкой экономики. Он пойдет дальше, европейским потребителям», - отметил пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

Песков также подчеркнул, что российское отношение к этому газовому проекту далеко от популистского. Все эти составляющие делают газопровод действительно сильным для Европы проектом.

Ранее стало известно, что обе нитки газопровода могут быть введены в эксплуатацию уже до конца 2019 года. Известно, что трубопровод будет состоять из двух ниток, мощность которых составит по 15,75 миллиарда кубометров. Одна из веток будет доставлять топливо до потребителей в Турции, а другая – до границы страны и Европейского союза.