Опубликовано одно из последних сообщений Евгения Осина

Музыкальный продюсер Андрей Ковалев обнародовал одно из последних голосовых сообщений своего друга, известного российского певца Евгения Осина.

Запись, на которой исполнитель рассказывает о своих творческих планах, публикует сайт «Комсомольской правды». Он признается, что не смотря на болезнь, продолжает писать песни, и одно из его последних сочинений должно, по мнению Осина «порвать все хиты».

«Я тебе написал такую песню, что она просто порвет все твои хиты», - рассказал певец.

Далее Осин очень высоко отзывается о гитаристе Вадике Вершинине, который сотрудничал с певцом Олегом Газмановым, с музыкантами Аллы Пугачевой, играл в группе «Монте-Кристо».

Евгений Осин родился 4 октября 1964 в Москве. Работал с группами «Николай Коперник», «Альянс», потом занялся собственными проектами. Широкой публике известен исполнением песен «А когда на море качка», «Плачет девочка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо».

Осин умер 17 ноября в возрасте 54 лет в своей московской квартире. Похороны артиста состоятся 20 ноября на Троекуровском кладбище в столице.