Появилась новая версия исчезновения тела журналиста Хашогги

Тело убитого в Турции на территории консула Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги могли вывезти из страны в нескольких чемоданах. Об этом заявил глава военного ведомства Турции Хулуси Акар.

Как сообщает местное издание Yeni Safak, убийцы саудовского журналиста в теории могли воспользоваться таким способом с легкостью. Из-за дипломатического статуса их вещи не подлежали бы досмотру, что сделало бы такой способ сокрытия преступления удобным.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп пообещал обнародовать результаты расследования ЦРУ в отношении убийства журналиста. Предположительно это произойдет 20 ноября. По словам Трампа, в этом докладе будет названо имя убийцы.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги был лишен жизни в стенах здания генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура страны вынесла обвинения 11 подозреваемым. В отношении дело проводилось несколько расследований, в том числе силами правоохранительных органов Турции.