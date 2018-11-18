В Петербурге умер худрук театра «Суббота»

Основатель и художественный руководитель государственного театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий скончался в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни. Он умер накануне, 17 ноября.

В сообщении театра в «ВКонтакте» указано, что Смирнов-Несвицкий долгое время болел. «Суббота» называет его «крупнейшим исследователем истории отечественного театра XX века». О месте и времени прощания с худруком театра будет сообщено дополнительно.

Смирнов-Несвицкий родился в 1932 году в Ленинграде, в 1956 году окончил Ленинградский институт имени Островского, а в 1969 году основал коллектив «Театральный клуб «Суббота», который в 1994 году стал государственным театром. В разные годы в «Субботе» работали режиссер Семен Спивак, композитор Григорий Гладков, актер Константин Хабенский и другие.