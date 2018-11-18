Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Петербурге умер худрук театра «Суббота»

Андрей Аркадьев
19:00 18.11.2018
Основатель и художественный руководитель санкт-петербургского театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий умер на 87-м году жизни.
В Петербурге умер худрук театра «Суббота»
Фото: Театр «Суббота», Facebook

Основатель и художественный руководитель государственного театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий скончался в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни. Он умер накануне, 17 ноября.

В сообщении театра в «ВКонтакте» указано, что Смирнов-Несвицкий долгое время болел. «Суббота» называет его «крупнейшим исследователем истории отечественного театра XX века». О месте и времени прощания с худруком театра будет сообщено дополнительно.

Смирнов-Несвицкий родился в 1932 году в Ленинграде, в 1956 году окончил Ленинградский институт имени Островского, а в 1969 году основал коллектив «Театральный клуб «Суббота», который в 1994 году стал государственным театром. В разные годы в «Субботе» работали режиссер Семен Спивак, композитор Григорий Гладков, актер Константин Хабенский и другие.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.11.2018, 19:45
Песков рассказал, в чем сила проекта «Турецкий поток»
Дата18.11.2018, 13:26
В Индии стартуют совместные российско-индийские учения «Индра-2018»
Дата17.11.2018, 21:44
Загитова взяла золото в одиночном катании на Гран-при в Москве
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата16.11.2018, 18:04
«Дозаправка» Су-57 в небе: кадры с воздуха
Дата17.11.2018, 09:55
В Петербурге создали копию легендарного самолета-амфибии советских времен
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:30 В стране и мире
Видео
В Белоруссии создали танк по эскизам Леонардо да Винчи
18:14 В стране и мире
Видео
Концерт известного рэпера в Москве закончился скандалом и давкой: видео
17:59 В стране и мире
Видео
Шнуров написал стихотворение в память о Евгении Осине
17:39 В стране и мире
Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелетов
17:35 В стране и мире
Синоптики рекомендовали московским водителям сменить резину
События дня
События дня
Умер певец Евгений Осин
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Вратарь сборной Иордании забил гол ударом от своих ворот: видео
Видео
Болид «Формулы-3» на огромной скорости вылетел с трассы на людей
«АвтоВАЗ» объявил о способах купить модели LADA дешевле
Таксист в Москве восемь часов ждал забывшую кошелек пассажирку
Видео
Наталья Штурм назвала причину смерти Осина
Тайны Марианской впадины: ученые выяснили, что Земля «пожирает» океаны
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.