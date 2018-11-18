Попавшая в аварию гонщица «Формулы-3» получила перелом позвоночника

Немецкая пилотесса София Флерш во время гонки «Формула-3» в китайском Макао попала в аварию. 17-летней гонщице врачи диагностировали перелом позвоночника.

Авария произошла на повороте «Лиссабон» в самом начале гонки. Флерш столкнулась с соперником на скорости более 270 км/ч. Ее авто взлетело в воздух, перелетело через ограждение и попало в металлическую конструкцию. В результате столкновения также пострадали китайский гонщик Шо Цубои, фотографы Чан Вен Ван и Минами Хироюки и маршал Чан Ча Ин. Все спортсмены были отправлены в больницу. Об этом сообщает Autosport.

При поступлении в медицинскую клинику Флерш жаловалась на боли в спине. После обследования врачи поставили диагноз – перелом позвоночника.