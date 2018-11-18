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В Белоруссии создали танк по эскизам Леонардо да Винчи

Андрей Аркадьев
18:30 18.11.2018
Над созданием танка трудились два месяца.
Видео: Олька Лукашевич, YouTube

На киностудии «Беларусьфильм» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи. Машина предназначена для съемок фантастического фильма «Авантюры Прантиша Вырвича».

Над созданием четырехтонной конструкции специалисты работали около двух месяцев. «Танк» сделан из дерева и металла, стоит на колесах, может пускать дым, имеет несколько пушек, расположенных по периметру.

«Боевая машина» управляется шестью лошадьми. Внутри «танка» - технически сложный механизм с большим количеством рычагов и шестеренок.

После съемок фильма машина станет музейным экспонатом, сообщает местный портал «Минск-Новости». 

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