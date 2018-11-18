Концерт известного рэпера в Москве закончился скандалом и давкой: видео

Концерт популярного рэп-исполнителя Сергея Круппова, известного как ATL, закончился скандалом, давкой в гардеробе и вызовом скорых. Выступление артиста состоялось в Москве на площадке Cition Hall.

Проблемы начались после концерта рэпера. Площадка вмещала около пяти тысяч человек, однако, по словам очевидцев, на мероприятии было заметно больше людей. После окончания выступления в гардеробе началась масштабная давка.

«Никого из организаторов. Все исчезли. Они просто пустили ситуацию на самотёк. А у себя на странице позже написали о «взломе и захвате гардероба группой лиц» которых никто не видел», - написал в Instagram один из посетителей концерта.

Судя по свидетельствам очевидцев, ситуация в гардеробе была невыносимой. Люди не могли получить куртки, гардеробщики не работали, происходила давка и мелкие стычки. В какой-то момент некто забрался в отделения для хранения верхней одежды и стал случайным образом раскидывать куртки в толпу, только осложнив ситуацию.

Представители клуба обвинили в случившемся «группу вандалов», которые якобы устранили гардеробщиков. В сообществе исполнителя принесли извинения посетителям клуба, однако подчеркнули, что вина за инцидент лежит на площадке.