Американский шериф с дальтонизмом впервые увидел настоящие цвета: видео
Коллеги шерифа решили подарить ему специальные очки, через которые он увидел мир в настоящих цветах.
Фото: Humboldt County Sheriff's Office, Facebook
Видео: Humboldt County Sheriff's Office, Facebook
Заместитель шерифа города Юрика в Калифорнии Джеф Дишмон впервые в жизни увидел настоящие цвета. Он страдал дальтонизмом, и коллеги решили подарить ему специальные очки. Об этом говорится на странице офиса шерифа в Facebook.
На видео Дишмону подарок вручает Саманта Фриз, его бывшая коллега. Она называла шерифа «дедушкой», а он ее «внучкой».
Реакция Дишмона вызвала эмоции и у Фриз, у других коллег – они вместе радовались за пожилого шерифа и не смогли сдержать слез.
В порыве чувств Дишмон признался, что то, что он увидел - «это другой мир».