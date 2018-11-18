Американский шериф с дальтонизмом впервые увидел настоящие цвета: видео

Заместитель шерифа города Юрика в Калифорнии Джеф Дишмон впервые в жизни увидел настоящие цвета. Он страдал дальтонизмом, и коллеги решили подарить ему специальные очки. Об этом говорится на странице офиса шерифа в Facebook.

На видео Дишмону подарок вручает Саманта Фриз, его бывшая коллега. Она называла шерифа «дедушкой», а он ее «внучкой».

Реакция Дишмона вызвала эмоции и у Фриз, у других коллег – они вместе радовались за пожилого шерифа и не смогли сдержать слез.

В порыве чувств Дишмон признался, что то, что он увидел - «это другой мир».