Шнуров написал стихотворение в память о Евгении Осине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих скончавшемуся накануне культовому российскому исполнителю Евгению Осину. Текст стихотворения он опубликовал в своем Instagram – аккаунте.

«Наступила осень, за окном немило. Умер Женя Осин, оттого что пил он», - написал Шнуров.

Советский и российский композитор и певец Евгений Осин родился 4 октября 1964 в Москве. Свою собственную группу он создал в 1986 году, а с 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина.

Сотрудничал с группами «Николай Коперник», «Альянс». Широкой публике известен исполнением песен «А когда на море качка», «Плачет девочка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо».

Осин умер 17 ноября в возрасте 54 лет в своей московской квартире. Похороны артиста состоятся 20 ноября на Троекуровском кладбище в столице.