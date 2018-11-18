Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелетов в различные страны. Большую часть времени президента занимает работа.

Главным образом в самолете Владимир Путин работает с документами, в числе которых указы и распоряжения, требующие подписи президента. Кроме того, глава государства знакомится с краткими обзорами средств массовой информации, подготовленных его помощниками, чтобы быть в курсе повестки дня.

«Президентские указы, распоряжения, которые выпускает пресс-служба президента и администрация каждый день, они сначала должны быть подписаны президентом… Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации», - рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

В ходе того же телевизионного эфира Песков осветил и другие вопросы. В частности, пресс-секретарь прокомментировал сообщения о некоей «сепаратной сделке» с Японией, согласно которой стране якобы могут быть переданы два острова. Песков подчеркнул, что эти слухи не имеют под собой никаких оснований, и разногласия между Москвой и Токио могут быть урегулированы только на уровне, который устраивает обе стороны.