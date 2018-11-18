Синоптики рекомендовали московским водителям сменить резину

В связи с похолоданием и снегом в Москве на дорогах всю следующую неделю будет лед, сообщили синоптики. В связи с этим водителям, которые это до сих пор не сделали, необходимо менять летнюю резину на зимнюю.

«Резину пора менять было 7-10 дней тому назад, и если кто-то это не сделал, этим следует озаботиться, конечно», - рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что на следующей неделе, начиная со вторника в Москве по ночам будет преимущественно минусовая температура, а также выпадет снег. Днем воздух прогреется до нуля. Все это в совокупности приведет к гололедице.

В Центре организации дорожного движения призвали даже водителей, сменивших шины, соблюдать осторожность.