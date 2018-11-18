Скончалась украинская оперная певица Диана Петриненко

В возрасте 88 лет ушла из жизни народная артистка СССР Диана Петриненко. Оперная певица умерла 17 ноября в Киеве.

«Только что вошла в вечность Диана Петриненко... Мама Тараса... Дианочка... Люблю...», - написал на своей странице в Facebook режиссер Сергей Проскурня.

Диана Петриненко закончила Киевскую консерваторию, была солисткой Киевской филармонии в 1962-1988 годах. С 1985 года числилась в статусе профессора Киевской консерватории. Вокал Петриненко звучит в музыкальной комедии Шерстобитова «Только ты», экранной адаптации оперетты Дунаевского «Белая акация», и по музыкальной сказке «Лада из страны берендеев». В 1975 году Петриненко была удостоена звания Народной артистки СССР.

Сын артистки – эстрадный певец, поэт и композитор Тарас Петриненко.