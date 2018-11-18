В Бельгии появится женский спецназ

Министерство обороны Бельгии планирует создать женский спецназ в конце 2019 или начале 2020 года.

Бельгийские власти разрешили женщинам служить в армии более 40 лет назад. Однако «слабого пола» все равно не так много среди военных – из 27 тысяч всего 7,8%. По большей части женщины присутствуют в составе сухопутных и военно-воздушных сил в количестве 863 и 601 человек соответственно. Количество офицеров-женщин составляет 13,9%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на RTBF.

С 2010 года в Бельгии любой желающий может поступить на срочную службу на добровольной основе. Для этого молодым девушкам и парням до 24 лет необходимо пройти годовое обучение, после которого они смогут служить в заранее выбранных войсках.