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Кремль исключил автоматическую передачу Курил Японии

Андрей Аркадьев
16:59 18.11.2018
По словам Пескова, сепаратная сделка об автоматической передаче Курильских островов Японии невозможна.
Кремль исключил автоматическую передачу Курил Японии
Фото: Alexandr Liskin Russian Look, Globallookpress

В вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет противоречить национальным интересам Российской Федерации и Японии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля убежден в том, что разногласия между Москвой и Токио могут быть урегулированы только на условиях, которые устраивают обе стороны.

«Это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон», - отметил он.

Песков заявил, что рассуждения о некой сепаратной сделке, в рамках которой Японии якобы могут передать острова, не имеют под собой никаких оснований.

Ранее помощник президента прокомментировал обещания японского премьера  Синдзо Абэ не размещать американские военные базы на южных Курильских островах.

По словам Пескова, Москва не верит заявлениям Токио, поскольку Япония является союзником США и членом НАТО, а альянс в свое время нарушил обещание не расширяться на Восток.

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