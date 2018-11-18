Ушаков сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа в Аргентине

В скором времени начнется подготовка встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что главы государств сами подтвердили намерение провести встречу. Путин и Трамп договорились о ней, когда общались после встречи в Париже, где проходили мероприятия по случая столетия окончания Первой мировой войны.

Следующая встреча президентов России и США должна состояться в Аргентине. В данный момент эксперты готовят повестку дня для саммита.

«Намерение двух президентов встретиться сохраняется. И мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры», - заявил Ушаков в эфире канала «Россия 1».

Последняя встреча Путина и Трампа недавно прошла в Париже, однако провести обстоятельную беседу президентам не удалось. Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин и Трамп в первую очередь планируют обсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.